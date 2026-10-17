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Anasayfa Süper Lig Kocaelispor Göztepe maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

Kocaelispor Göztepe maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Kocaelispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadelede eksikler kimler, muhtemel 11'ler nasıl? İşte merak edilenler...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2026 07:02 Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2026 07:04
Kocaelispor Göztepe maçı hangi kanalda? Canlı yayın bilgileri

Kocaelispor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı Kocaelispor ile Göztepe arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde elde ettiği başarılı sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor. Stanimir Stoilov'un çalıştırdığı Göztepe ise son haftada yakaladığı galibiyetin ardından deplasmanda da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Kocaelispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri, eksik oyuncular ve karşılaşma öncesi öne çıkan istatistikler.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kocaelispor - Göztepe maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmaya Kocaeli Stadyumu ev sahipliği yapacak.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaelispor ile Göztepe arasındaki mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşma, yayıncı kuruluşun erişim koşullarına uygun şekilde dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre müsabakayı Alper Akarsu yönetecek.

Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Süleyman Özay yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ülker olacak.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Onur Öztonga, Emir Ortakaya, Show, Tayfur Bingöl, Berkan Kutlu, Mahamadou Susoho, Gonçalo Sousa, Florian Ayé, Daniel Agyei.

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Novatus Miroshi, Richard Akonnor, André Henrique, Janderson, Juan.

Bu kadrolar maç öncesi tahmini dizilişlerden derlenmiştir; resmi ilk 11'ler değildir. Teknik direktörlerin tercihleri değişebilir.

KOCAELİSPOR - GÖZTEPE MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

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