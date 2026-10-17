Kasımpaşa - Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın heyecanı Kasımpaşa-Samsunspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki İstanbul temsilcisi, Galatasaray deplasmanında aldığı mağlubiyetin ardından sahasında yeniden çıkışa geçmek istiyor. Üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla alt sıralara gerileyen Samsunspor ise teknik direktör değişikliği sonrası ilk sınavını verecek. Peki, Kasımpaşa-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte mücadele öncesindeki gelişmeler ve karşılaşmanın yayın programı.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Samsunspor maçı, 18 Ekim 2026 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

İstanbul'daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmayı hakem Fatih Tokail yönetecek.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin takip edeceği Kasımpaşa-Samsunspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, yayıncının yetkili dijital platformları üzerinden de izlenebilecek.

KASIMPAŞA GALATASARAY MAĞLUBİYETİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Topladığı 10 puanla orta sıralarda bulunan lacivert-beyazlı ekip, sezonun ilk yenilgisini Galatasaray deplasmanında aldı.

Sarı-kırmızılı rakibine 3-1 mağlup olan İstanbul temsilcisi, Samsunspor karşısında kazanarak yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Kasımpaşa, bu sezon iç sahada oynadığı ilk 3 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Lacivert-beyazlılar, Samsunspor mücadelesiyle taraftarı önündeki ilk galibiyetini elde etmek istiyor.

SAMSUNSPOR'DA YENİ TEKNİK DİREKTÖR İLK SINAVINA ÇIKIYOR

Samsunspor'da teknik direktör değişikliğinin ardından gözler Nenad Bjelica'ya çevrildi.

Karadeniz temsilcisi, Thorsten Fink ile yollarını ayırmasının ardından göreve Hırvat teknik adamı getirdi. Bjelica, kırmızı-beyazlı takımın başındaki ilk resmî maçına Kasımpaşa deplasmanında çıkacak.

Sezonun ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Samsunspor, 4 puanla 17. sırada bulunuyor. Ligde üst üste 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, İstanbul deplasmanından olumlu sonuç alarak kötü serisini bitirmeyi amaçlıyor.

KASIMPAŞA'DA SAKAT OYUNCULAR KİMLER?

Kasımpaşa'da Samsunspor maçı öncesinde iki oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Lacivert-beyazlı takımda Kamil Ahmet Çörekçi ve Mortadha Ben Ouanes, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun eksik oyuncuların yokluğunda yapacağı tercihler önem taşıyor. Samsunspor cephesinde ise teknik direktör Nenad Bjelica'nın ilk maçında hangi oyunculara şans vereceği karşılaşma öncesindeki resmî kadro açıklamasıyla netleşecek.

KASIMPAŞA-SAMSUNSPOR REKABETİNDE SON DURUM

İki takım arasında 2025-2026 sezonunda oynanan Süper Lig karşılaşmalarında Samsunspor'un üstünlüğü bulunuyor.

17 Eylül 2025: Samsunspor 0-0 Kasımpaşa

30 Ocak 2026: Kasımpaşa 0-1 Samsunspor

Samsunspor, İstanbul'daki son lig karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 90+2. dakikada Jaurès Assoumou'nun attığı golle mağlup etmişti.

Karadeniz ekibi, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk mücadelede yeniden kazanmayı hedeflerken Kasımpaşa da rakibi karşısında iç saha avantajını kullanmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11'LERİ AÇIKLANDI MI?

İki takımın kesin ilk 11'leri henüz doğrulanmadı. Teknik direktörlerin sahaya çıkaracağı kadrolar, karşılaşma öncesindeki resmî açıklamalarla belli olacak.

KASIMPAŞA - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI