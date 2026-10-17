Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor'u 2 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK sahasında Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Miguel Cardoso ve 47. dakikada Eren Tozlu kaydetti.

Çıkışını sürdüren Erzurumspor FK, bu galibiyetin ardından puanını 11'e yükselterek 9. sıraya yerleşti. Eyüpspor ise 3 puanla 18. sırada kaldı.

Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında Erzurumspor FK, Gaziantep FK deplasmanına konuk olacak. Eyüpspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Eren Tozlu'nun pasında topla buluşan Giorbelidze, son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya yükselen Cardoso, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

37. dakikada mavi-beyazlı ekibin golü VAR uyarısıyla iptal edildi. Sol kanattan baskı sonucu Eren Tozlu'nun yerden çevirdiği topla buluşan Cardoso, gelişine vuruşunda havalanan top uzak köşeden ağlarlarla buluştu. Bir süre pozisyonun incelemesinin ve hakem Erdem Mertoğlu, VAR'daki kontrolünün ardından golü iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Erzurumspor FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maç öncesi iki takımın oyuncuları İstanbul'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

47. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. İkinci yarıya hızlı başlayan mavi-beyazlı ekipte, sağ kanattan gelişen atakta Mustafa Yumlu'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Eren Tozlu, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0.

53. dakikada Erzurumspor FK'nin atağında, Michalak ile girdiği kafa mücadelesinin ardından ayakta kalan Giorbelidze, topu sağ kanattaki Baiye'ye aktardı. Baiye'nin arka direğe gönderdiği ortaya kayarak vuran Giorbelidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Erdem Mertoğlu, Giorbelidze'nin kafa mücadelesinde Michalak'a faul yaptığını belirleyerek golü geçersiz saydı.

57. dakikada rakip takım kalecisi Emre Bilgin'in uzun pasında sol kanatta topu kontrol eden Giorbelidze, meşin yuvarlağı ceza sahasının sol çaprazına kadar taşıyarak şutunu çekti. Kaleci Emre Bilgin, üzerine gelen topu kontrol ederek gole izin vermedi.

64. dakikada Eyüpspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Barası, Yao ile yaptığı duvar pasının ardından ceza sahasında yeniden topla buluştu. Barası'nın kale sahasına gönderdiği topu kaleci Ertuğrul Taşkıran kontrol etti.

82. dakikada konuk ekibin kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Sabiri'nin sağ ayağıyla doğrudan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Sabiri'nin uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta, kaleci Ertuğrul Taşkıran soluna gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşma, Erzurumspor FK'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı, Gerxhaliu, Mustafa Yumlu, Mujakic, Giorbelidze (Dk. 90 Agyekum), Baiye, Owusu (Dk. 80 Sefa Akgün), Rodriguez (Dk. 90 Cengizhan Bayrak), Cardoso (Dk. 71 Diabate), Eren Tozlu (Dk. 80 Kerk)

Eyüpspor: Emre Bilgin, Jawad El Yamiq, Anıl Yaşar, Jules, Michalak (Dk. 55 Talha Ülvan), Taşkın İlter (Dk. 82 Da Costa), Massanga, Giordano, Boutobba (Dk. 55 Pintor), Yao (Dk. 67 Sabiri), Yusuf Barası (Dk. 67 Mete Kaan Demir)

Goller: Dk. 19 Cardoso, Dk. 47 Eren Tozlu (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Dk. 17 Jules (Eyüpspor)