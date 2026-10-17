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Anasayfa Süper Lig Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Erzurum'da oynanan bu mücadeleden iki takım da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Erzurumspor FK-Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 13:17
Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Erzurum'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodrigues, Cardoso, Eren

Eyüpspor: Emre, El Yamiq, Anıl, Jules, Giordano, Massanga, Andre, Taşkın, Michalak, Boutobba, Yusuf

ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı TSİ 13.30'da başladı.

ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

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