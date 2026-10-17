Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 8. haftasında Erzurumspor FK ile Eyüpspor kozlarını paylaşıyor. Erzurum'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Erzurumspor FK: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodrigues, Cardoso, Eren

Eyüpspor: Emre, El Yamiq, Anıl, Jules, Giordano, Massanga, Andre, Taşkın, Michalak, Boutobba, Yusuf

ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı TSİ 13.30'da başladı.

ERZURUMSPOR FK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurumspor FK-Eyüpspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.