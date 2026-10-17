Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçları oynanmaya devam ediyor. Ligin 8. haftasında Amedspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Amedspor'un ev sahibi olduğu karşılaşmaya dair tüm önemli detaylar haberimizde...

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AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) 16.00'da oynanacak.

AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.