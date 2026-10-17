Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Amedspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Mehmet, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Lutin, Orban

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Toth, Melih, Deniz, Gonçalves, Muleka

AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 16.00'da başladı.

AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Tümosan Konyaspro maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.