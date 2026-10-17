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Anasayfa Süper Lig Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 8. haftasında Amedspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Amedspor'un ev sahibi olduğu bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2026 15:49 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2026 15:55
Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta maçında Amedspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır'da oynanan bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇININ İLK 11'LERİ:

Amedspor: Lafont, Krasniqi, Mehmet, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Lutin, Orban

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Baniya, Awaziem, Masuaku, Jevtovic, Toth, Melih, Deniz, Gonçalves, Muleka

AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Amedspor-Tümosan Konyaspor maçı 17 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 16.00'da başladı.

AMEDSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor-Tümosan Konyaspro maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

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