Amed SK tek golle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Amed SK ile TÜMOSAN Konyaspor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi takım, rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Amed SK'ya galibiyeti getiren golü 86. dakikada Mbaye Diagne kaydetti.
Amed SK bu sonuçla puanını 17'ye çıkarırken, TÜMOSAN Konyaspor 5 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed SK deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. TÜMOSAN Konyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
9'ncu dakikada Raveloson'un pasıyla sağ kanattan gelişen Amed SF atağında Krasniqi'nin ceza sahasına girip şut pozisyonu aradığı sırada savunma araya girerek topu kornere gönderdi.
18'inci dakikada Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği hızlı atakta Masuaku'nun yerden ortasında Gonçalves'in yakın köşeye gönderdiği şutta kaleci Lafont topu rahatlıkla kontrol etti.
45'nci dakikada Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği hızlı atakta Masuaku'nun yerden ortasında topla buluşan Gonçalves'in yakın köşeye çektiği zayıf şutta kaleci Lafont topun sahibi oldu.
56'ncı dakikada Mehmet Yeşil'in savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Orban'ın ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta kaleci Bahadır gole izin vermedi. Pozisyonun ardından Orban için ofsayt bayrağı kalktı.
62'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler oyuncusu Dia Saba'nın kornerde açtığı ortada Orban'ın kafa vuruşu, yakın direğin yanından auta çıktı.
69'uncu dakikada Gökhan Gül'ün savunma arasına gönderdiği pasla ceza sahasına giren Orban, kaleci Bahadır ile karşı karşıya kaldı. Sağ ayağının içiyle vuruşunu yapan Orban, topu üstten auta göndererek Amed Sportif Faaliyetler adına net gol fırsatından yararlanamadı.
78'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler'de Raveloson'un pasıyla gelişen atakta gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ballet, birkaç adım ilerledikten sonra sağ ayağıyla sağ köşeye sert vurdu. Kaleci Bahadır, soluna uzanarak topu kornere çelmeyi başardı.
85'inci dakikada ön alanda baskısını artıran Amed Sportif Faaliyetler'de Ali Turap'ın şık topuk pasıyla topla buluşan Dia Saba, sağ kanattan son çizgiye inerek kale sahasının arka bölümüne ortasını yaptı. Rayyan'a rağmen iyi yükselen Diagne, kafa vuruşuyla topu sol köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın kalan süresinde başka gol olmayınca maç Amed Sportif Faaliyetler'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.