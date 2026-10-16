Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Çorum'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Çorum FK ligde 10 puanla 8. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise 10 puanla averaj farkı nedeniyle 10. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden de canlı olarak takip edebilirsiniz...

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ARCA ÇORUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı 16 Ekim Cuma (Bugün) oynanacak.

ARCA ÇORUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Arca Çorum FK-Çaykur Rizepor maçı TSİ 20.00'de oynanacak.

ARCA ÇORUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

ARCA ÇORUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçını Davut Dakul Çelik yönetecek.