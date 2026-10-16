Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 8. haftasında Arca Çorum FK ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Çorum'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Çorum FK ligde 10 puanla 8. sırada bulunuyor. Çaykur Rizespor ise 10 puanla averaj farkı nedeniyle 10. sırada yer alıyor. Bu karşılaşmayı haberimizden de canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇORUM FK-RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Çorum FK: Felipa, Penetra, Çağlar, Smolcic, Borza, Gökhan, Berat, Diomande, Kyziridis, Cengiz, Ramirez

Çaykur Rizespor: Fofana, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mithat, Olawoyin, Laçi, Mebude, Mihaila, Sowe

ARCA ÇORUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı 16 Ekim Cuma saat 20.00'de başladı.

ARCA ÇORUM FK-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK-Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.