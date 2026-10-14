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Göz-Göz döndü

Süper Lig'de milli araya galibiyetsiz giren Göztepe, Eyüp deplasmanında 4-0 kazanarak moral buldu. Teknik direktör Stanimir Stoilov, bir an önce son 2-3 sezonda sergiledikleri seviyeye geri dönmeleri gerektiğini söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2026 06:50
Göz-Göz döndü

Süper Lig'de 7. haftanın son maçında Eyüpspor'u 4-0 yenen Göztepe'de Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, bu galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi. Stoilov, "Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Sezon başından beri kazanamıyorduk. Oyuncularım, bu yüzden baskı hissediyordu. Geçmişte çok daha iyi maçlar oynamıştık. Son 2-3 senede gösterdiğimiz yüksek seviyeye geri dönmemiz gerekiyor" dedi.

GODOİ'NİN DÖNÜŞÜ ÖNEMLİ

Stoilov, milli araları normalde sevmediğini kaydederek, "Bu sefer milli ara sayesinde bizim oyuncularımız toparlandı. Bu yüzden ara bizim için iyi oldu. Noah Sonko ve Novatus Miroshi geri döndü. Miroshi ve Godoi'nin sakatlıklarının ardından fiziksel olarak kendilerini geliştirmeleri gerekiyor. Godoi'nin dönüşü önemli çünkü kendisi savunmamıza istikrar, agresiflik ve güç katacak" diye umut dağıttı.

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