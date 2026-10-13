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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Euro Club Index, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kıran kırana bir mücadele verdiği Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 13:56
Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

Euro Club Index, Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonunda şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. İşte Euro Club Index'e göre sezon sonunda oluşacak sıralama...

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Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

18-EYÜPSPOR: 17

Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

17-GAZİANTEP FK: 33

Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

10-CORENDON ALANYASPOR: 42

Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

9-KOCAELİSPOR: 44

Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

8-KASIMPAŞA: 46

Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

7-AMED SK: 47

Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

6-BAŞAKŞEHİR: 48

Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

5-ARCA ÇORUM FK: 48

Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...

1-GALATASARAY: 80

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