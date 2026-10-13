Yapay zeka açıkladı! Süper Lig'de sezonu şampiyon bitirecek takım...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 7 hafta geride kalırken, şampiyonluk mücadelesi verecek olan takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Euro Club Index, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kıran kırana bir mücadele verdiği Süper Lig'de sezonun şampiyonunu açıkladı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 13:56
18-EYÜPSPOR: 17
17-GAZİANTEP FK: 33
16-GÖZTEPE: 36
15-SAMSUNSPOR: 36
14-GENÇLERBİRLİĞİ: 37
13-ERZURUMSPOR FK: 39
12-TÜMOSAN KONYASPOR: 40
11-ÇAYKUR RİZESPOR: 42
10-CORENDON ALANYASPOR: 42
9-KOCAELİSPOR: 44
8-KASIMPAŞA: 46
7-AMED SK: 47
6-BAŞAKŞEHİR: 48
5-ARCA ÇORUM FK: 48
4-TRABZONSPOR: 65
3-BEŞİKTAŞ: 72
2-FENERBAHÇE: 76
1-GALATASARAY: 80
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