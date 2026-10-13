Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı.
VAR kayıtlarında Galatasaray - Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira'nın pozisyonu da yer aldı.
VAR: Bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart için inceleme öneriyorum.
Halil Umut Meler: Geliyorum.
VAR: Sana temas noktasını göstereceğim.
VAR: İki hücumcuya karşı saıfır savunmacı durumu var.
Halil Umut Meler: Son savunmacıyı görmek istiyorum.
VAR: Tamam göstereceğim. Burası temas noktası.
Halil Umut Meler: Tamam gördüm Çok açık.
VAR: Geniş açıdan veriyorum.
Halil Umut Meler: Evet. Barış oldukça uzakta.
Halil Umut Meler: Gördüm, kararımı değiştiriyorum.
Halil Umut Meler: Kırmızı kart gösteriyorum.
VAR: Doğru, 34 numara kırmızı kart, evet.