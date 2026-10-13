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Anasayfa Süper Lig Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 20:14 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2026 20:32
Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın VAR kayıtları açıklandı.

VAR kayıtlarında Galatasaray - Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören Lucas Torreira'nın pozisyonu da yer aldı.

VAR: Bariz gol şansını engellemeden kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

Halil Umut Meler: Geliyorum.

VAR: Sana temas noktasını göstereceğim.

VAR: İki hücumcuya karşı saıfır savunmacı durumu var.

Halil Umut Meler: Son savunmacıyı görmek istiyorum.

VAR: Tamam göstereceğim. Burası temas noktası.

Halil Umut Meler: Tamam gördüm Çok açık.

VAR: Geniş açıdan veriyorum.

Halil Umut Meler: Evet. Barış oldukça uzakta.

Halil Umut Meler: Gördüm, kararımı değiştiriyorum.

Halil Umut Meler: Kırmızı kart gösteriyorum.

VAR: Doğru, 34 numara kırmızı kart, evet.

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