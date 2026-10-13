Ertuğrul Doğan: Teknik kriterler belirlendi

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig yayın hakları ihalesi hakkında açıklama yaptı. Doğan, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Yayın İhalesi Komisyonu üyesi sıfatıyla Süper Lig yayın hakları ihalesine ilişkin çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz. Ligin hak ettiği ekonomik değere ulaşmasını sağlamak amacıyla, uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla kapsamlı bir değer analizi çalışması yürütmekteyiz. Yayın ve görüntü kalitesinin artırılmasına yönelik çekim kriterleri, kamera özellikleri ve teknik şartlar; Avrupa liglerinin uygulama ve düzenlemeleri esas alınarak, ülkemizde uzmanlarla iş birliği içerisinde değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, yeni yayın sözleşmesinde yer alması gereken yayın standartları ve teknik kriterler belirlenmiştir" dedi.

ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ

Doğan, "Kulüpler Birliği Vakfı olarak, kulüplerimizin ortak iradesi ile Süper Lig yayın hakları ihalesinin, öngörülen takvim doğrultusunda Türk futbolunun ve kulüplerimizin menfaatlerine en uygun koşullarda başarıyla sonuçlandırılması adına çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.