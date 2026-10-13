7 haftada 6 veda

Süper Lig'de 7. haftanın ardından teknik direktör değişiklikleri hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2026 06:50
Son olarak Samsunspor, Alman teknik direktör Thorsten Fink'in görevine son verdiğini duyurdu. Bu ayrılıkla birlikte Süper Lig'in geride kalan 7 haftasında toplam altı teknik direktörle yollar resmen ayrılmış oldu. Fink'in yanı sıra Metin Diyadin (Gençlerbirliği), Uğur Uçar (Çorum), Özhan Pulat (Eyüpspor), Fatih Tekke (Trabzonspor) ve Mirel Radoi (Gaziantep) de takımlarındaki görevlerinden ayrılan isimler arasında yer aldı.