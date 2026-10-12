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Göztepe İstanbul'da farklı kazandı! 3 puanla tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk ekip Göztepe 4-0'lık skorla kazanarak ligdeki ilk galibiyetini aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 21:55 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026 22:05
Göztepe İstanbul'da farklı kazandı! 3 puanla tanıştı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasının kapanış mücadelesinde Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. İzmir ekibi rakibini 11. dakikada Juan, ve 54,59,75. dakikalarda Andre Henrique'nin golleriyle 4-0 mağlup etti. Ev sahibinde Ahmed Abdullahi 9. dakikada kırmızı kart gördü.

Ligdeki ilk galibiyetini alan Göztepe puanını 6 yaptı. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.

Göztepe ligin 10. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Eyüpspor ise Erzurumspor deplasmanına çıkacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada VAR'ın uyarısıyla monitörde ceza sahası içindeki pozisyonu inceleyen Atilla Karaoğlan, Eyüpsporlu oyuncu Abdullahi'nin eliyle Miroshi'nin boğazına yaptığı müdahale nedeniyle, sahaya dönerek Abdullahi'ye direkt kırmızı kart gösterdi. Karaoğlan devamında penaltı noktasını işaret etti.

11. dakikada Juan, penaltı vuruşunda kaleciyle topu ters köşeye yolladı. 0-1

18. dakikada Akonnor'un yerden ceza sahası içine ortasında Arda Okan'ın önünde kalan topa sol ayağının içiyle yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

45. dakikada Giordano'nun yaptığı ortaya yükselen Michalak'ın kafa vuruşunda kaleci Arda topu kornere çeldi.

54. dakikada sol kanatta topla buluşan Akonnor, sol çaprazdan ceza sahasına girerek topu penaltı noktasına yuvarladı. Henrique'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

59. dakikada Costa'nın kendi yarı alanında Jules'e attığı pasta araya girip topu kazanan Henrique'nin yay üzerinde kalecinin sağından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-3

74. dakikada Arda Okan Kurtulan'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi.

75. dakikada penaltıyı kullanan Henrique, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-4

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