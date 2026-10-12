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Çorum farklı kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, Çorum FK'yi konuk etti. Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2026 06:50
Çorum farklı kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK, Çorum FK'yi konuk etti. Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı. Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Cengiz Ünder, 60. dakikada Alexandros Kyziridis ve 83. dakikada Markus Karlsbakk kaydetti. Çorum temsilcisinde adeta küllerinden doğan milli futbolcu, çıktığı 5 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Bu sonuçla birlikte Uğur Uçar'ın ardından göreve getirilen yeni teknik direktörü Burak Yılmaz ile ilk maçından galibiyetle ayrılan Çorum FK, puanını 10'a yükseltti.

CENGİZ KÜLLERİNDEN DOĞDU

Çorum temsilcisinde adeta küllerinden doğan milli futbolcu, çıktığı 5 maçta 3 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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