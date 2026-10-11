Liderlikten 90+3’te indi

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği, liderlik için başkente gelen Amed'i 90+3'te koltuktan etti: 2-2. Gençler'de 9'da Luis'in şutu direkten döndü. 23'te kaleci İrfan Can'ın Orban'ı düşürmesiyle Amed penaltı kazandı. Saba, penaltıdan ağları sarstı. İkinci yarıda 54'te Luis, frikikten eşitliği sağladı. 68'de Ballet, Diyarbakır ekibini tekrar üstünlüğe taşıdı. Maç böyle bitecek derken 90+3'te kornerden Thalisson kafayla golü attı ve Amed'i liderlikten etti.