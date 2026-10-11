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Anasayfa Süper Lig Liderlikten 90+3’te indi

Liderlikten 90+3’te indi

G.Birliği, 90+3’te Thalisson’la Amed’den puanı kaptı. Kırmızı Karalar, yeni hocası Storck’la 3 maç sonra puan aldı. Amed ise liderlik fırsatını tepti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 06:50
Liderlikten 90+3’te indi

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği, liderlik için başkente gelen Amed'i 90+3'te koltuktan etti: 2-2. Gençler'de 9'da Luis'in şutu direkten döndü. 23'te kaleci İrfan Can'ın Orban'ı düşürmesiyle Amed penaltı kazandı. Saba, penaltıdan ağları sarstı. İkinci yarıda 54'te Luis, frikikten eşitliği sağladı. 68'de Ballet, Diyarbakır ekibini tekrar üstünlüğe taşıdı. Maç böyle bitecek derken 90+3'te kornerden Thalisson kafayla golü attı ve Amed'i liderlikten etti.

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