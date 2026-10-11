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Anasayfa Süper Lig Konyaspor ile Başakşehir yenişemedi!

Konyaspor ile Başakşehir yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 15:26
Konyaspor ile Başakşehir yenişemedi!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelede gol sesi çıkmadı.

Başakşehir puanını 8 yaptı. Konyaspor ise 5 puana yükseldi.

8. haftada TÜMOSAN Konyaspor Amed SK'ya konuk olurken, Başakşehir FK ise evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Maçtan dakikalar

33. dakikada Deniz'in ortasında topla buluşan Gonçalves'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.

38. dakikada Deniz'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Toth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

43. dakikada Brnic'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde bulunan Shomurodov'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

45. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında ceza sahası içinde Rayyan Baniya'nın kafa vuruşunu kaleci Muhammed, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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