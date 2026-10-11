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Anasayfa Süper Lig Kocaelispor'dan penaltı itirazı! İşte o pozisyon...

Kocaelispor'dan penaltı itirazı! İşte o pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olan Kocaelispor, mücadelenin 48. dakikasında penaltı bekledi ancak hakem maçı devam ettirdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 21:51 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 22:41
Kocaelispor'dan penaltı itirazı! İşte o pozisyon...

Kocaelispor ile Beşiktaş arasında Dolmabahçe'de oynanan Süper Lig 7. hafta maçının 48. dakikasında konuk ekip penaltı bekledi.

Metehan Altunbaş'ın Nübel'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda iki oyuncu da yerdeyken Metehan topa vurmadan önce Nübel'in ayağını tuttuğu gerekçesiyle yeşil siyahlı ekip penaltı itirazında bulundu.

Maçın hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, pozisyon sonrası bir müddet VAR incelemesini bekledi. Ancak, VAR hakemi Juan Martinez Munuera inceleme uyarısında bulunmadı.

Bu gelişme sonrası oyun devam ederken konuk ekip oyuncuları ve yedek kulübesi hakeme tepki gösterdi.

İşte o anlar...

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

"ANLAM VEREMİYORUM"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metehan Altunbaş, pozisyonla ilgili hakem kararını eleştirirken şunları söyledi:

"Pozisyonu izliyorum, izliyorum... Bir anlam veremiyorum. Ne düşünüldü, ne görüldü? Ben anlamadım. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Pozisyonda ne olduğu çok net bir şekilde belli oluyor. Kırmızı kart ve penaltı net bir şekilde gözüküyor."

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