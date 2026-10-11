İşte Beşiktaş'ın maçının ardından Süper Lig'de güncel puan durumu!
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan maç 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi. Günün bir diğer maçında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK kozlarını paylaştı. Arca Çorum FK mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Haftanın en kritik maçlarından birinde Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Beşiktaş bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluk yarışında çok önemli 3 puanın sahibi oldu. İşte bu maçların ardından güncel puan durumu...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 20:57
4- FENERBAHÇE: 13 PUAN
5- TRABZONSPOR: 13 PUAN
6- KOCAELİSPOR: 12 PUAN
6- CORENDON ALANYASPOR: 12 PUAN
8- ARCA ÇORUM FK: 10 PUAN
9- KASIMPAŞA: 10 PUAN
10- ÇAYKUR RİZESPOR: 10 PUAN
11- BAŞAKŞEHİR: 8 PUAN
12- GAZİANTEP FK: 8 PUAN
13- GENÇLERBİRLİĞİ: 8 PUAN
14- ERZURUMSPOR FK: 8 PUAN
15- TÜMOSAN KONYASPOR: 5 PUAN
16- SAMSUNSPOR: 4 PUAN
17- GÖZTEPE: 3 PUAN
18- EYÜPSPOR: 3 PUAN
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