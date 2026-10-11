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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig İşte Beşiktaş'ın maçının ardından Süper Lig'de güncel puan durumu!

İşte Beşiktaş'ın maçının ardından Süper Lig'de güncel puan durumu!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan maç 0-0'lık golsüz beraberlikle sona erdi. Günün bir diğer maçında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK kozlarını paylaştı. Arca Çorum FK mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Haftanın en kritik maçlarından birinde Beşiktaş sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Beşiktaş bu mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrılarak şampiyonluk yarışında çok önemli 3 puanın sahibi oldu. İşte bu maçların ardından güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 20:57
Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

1- GALATASARAY: 16 PUAN

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Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

2- BEŞİKTAŞ: 15 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

3- AMEDSPOR: 14 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

4- FENERBAHÇE: 13 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

5- TRABZONSPOR: 13 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

6- KOCAELİSPOR: 12 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

6- CORENDON ALANYASPOR: 12 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

8- ARCA ÇORUM FK: 10 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

9- KASIMPAŞA: 10 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

10- ÇAYKUR RİZESPOR: 10 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

11- BAŞAKŞEHİR: 8 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

12- GAZİANTEP FK: 8 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

13- GENÇLERBİRLİĞİ: 8 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

14- ERZURUMSPOR FK: 8 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

15- TÜMOSAN KONYASPOR: 5 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

16- SAMSUNSPOR: 4 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

17- GÖZTEPE: 3 PUAN

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18- EYÜPSPOR: 3 PUAN

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