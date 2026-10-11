Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
Son dakika spor haberi: Transfermarkt'ın piyasa değerlerini güncellemesinin ardından dünyanın en değerli takımları sıralaması da değişti. En değerli ilk 50 takım belli olurken, listede 2 Türk takımı da girdi. İşte dünyanın en değerli 50 takımı...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 16:12
4-PSG: 1.36 milyar euro
5-Barcelona: 1.3 milyar Euro
6-Chelsea: 1.15 milyar euro
7-Liverpool: 1.09 milyar euro
8-Bayern Münih: 1.04 milyar euro
9-Manchester United: 928.8 milyon euro
10-Tottenham: 836 milyon euro
11-Inter: 738.3 milyon euro
12-Newcastle United: 712.10 milyon euro
13-Atletico Madrid: 703.50 milyon euro
14-Brighton: 700 milyon euro
15-Brentford: 633.8 milyon euro
16-Aston Villa: 633.7 milyon euro
17-Bournemouth: 624.2 milyon euro
18-Juventus: 613.6 milyon euro
19-Crystal Palace: 603.2 milyon euro
20-Borussia Dortmund: 587.9 milyon euro
21-Como: 568.15 milyon Euro
22-Nottingham Forest: 554 milyon Euro
23-Bayer Leverkusen: 520.4 milyon euro
24-RB Leipzig: 514.95 milyon euro
25-Milan: 503.20 milyon euro
26-Roma: 498.4 milyon euro
27-Porto: 471.5 milyon euro
28-Sunderland: 458.2 milyon euro
29-Leeds United: 453.5 milyon euro
30-Atalanta: 449.05 milyon euro
31-Everton: 436.8 milyon euro
32-Napoli: 424.5 milyon euro
33-Benfica: 422 milyon euro
34-Fulham: 418.6 milyon euro
35-Sporting: 413.7 milyon euro
36-Stuttgart: 399.4 milyon euro
37-GALATASARAY: 381.5 MİLYON EURO
38-Ipswich Town: 380.7 milyon euro
39-Monaco: 377.6 milyon euro
40-Villarreal: 367.9 milyon euro
41-Fiorentina: 353.2 milyon euro
42-Coventry City: 322.7 milyon euro
43-RC Strasbourg: 319.9 milyon euro
44-PSV: 306.5 milyon euro
45-Hull City: 295.3 milyon euro
46-Real Sociedad: 291.8 milyon euro
47-Eintracht Frankfurt: 288.1 milyon euro
48-Hoffenheim: 287.5 milyon euro
49-West Ham United: 278.7 milyon euro
50-BEŞİKTAŞ: 273.5 MİLYON EURO
53-FENERBAHÇE: 261.2 MİLYON EURO
76-TRABZONSPOR: 184.3 MİLYON EURO
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.