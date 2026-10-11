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Anasayfa Süper Lig Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

Son dakika spor haberi: Transfermarkt'ın piyasa değerlerini güncellemesinin ardından dünyanın en değerli takımları sıralaması da değişti. En değerli ilk 50 takım belli olurken, listede 2 Türk takımı da girdi. İşte dünyanın en değerli 50 takımı...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2026 15:08 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2026 16:12
Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

1-Real Madrid: 1.5 milyar euro

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Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

2-Manchester City: 1.5 milyar euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

3-Arsenal: 1.38 milyar euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

4-PSG: 1.36 milyar euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

5-Barcelona: 1.3 milyar Euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

6-Chelsea: 1.15 milyar euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

7-Liverpool: 1.09 milyar euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

8-Bayern Münih: 1.04 milyar euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

9-Manchester United: 928.8 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

10-Tottenham: 836 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

11-Inter: 738.3 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

12-Newcastle United: 712.10 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

13-Atletico Madrid: 703.50 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

14-Brighton: 700 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

15-Brentford: 633.8 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

16-Aston Villa: 633.7 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

17-Bournemouth: 624.2 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

18-Juventus: 613.6 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

19-Crystal Palace: 603.2 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

20-Borussia Dortmund: 587.9 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

21-Como: 568.15 milyon Euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

22-Nottingham Forest: 554 milyon Euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

23-Bayer Leverkusen: 520.4 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

24-RB Leipzig: 514.95 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

25-Milan: 503.20 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

26-Roma: 498.4 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

27-Porto: 471.5 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

28-Sunderland: 458.2 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

29-Leeds United: 453.5 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

30-Atalanta: 449.05 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

31-Everton: 436.8 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

32-Napoli: 424.5 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

33-Benfica: 422 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

34-Fulham: 418.6 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

35-Sporting: 413.7 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

36-Stuttgart: 399.4 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

37-GALATASARAY: 381.5 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

38-Ipswich Town: 380.7 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

39-Monaco: 377.6 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

40-Villarreal: 367.9 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

41-Fiorentina: 353.2 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

42-Coventry City: 322.7 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

43-RC Strasbourg: 319.9 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

44-PSV: 306.5 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

45-Hull City: 295.3 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

46-Real Sociedad: 291.8 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

47-Eintracht Frankfurt: 288.1 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

48-Hoffenheim: 287.5 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

49-West Ham United: 278.7 milyon euro

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

50-BEŞİKTAŞ: 273.5 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

53-FENERBAHÇE: 261.2 MİLYON EURO

Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...

76-TRABZONSPOR: 184.3 MİLYON EURO

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