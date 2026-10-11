Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. Mücadeleden Çorum FK 3-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Gaziantep FK-Arca Çorum FK maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
3. dakikada Cengiz Ünder'in sağ çaprazdan kullandığı sert vuruşta top, kaleci Tobiasz'da kaldı.
31. dakikada Kozlowski'nin soldan ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa bekletmeden vuran Sorescu'nun şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
37. dakikada Arca Çorum FK öne geçti. Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği top, savunma oyuncularından sekerek Diomande'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun topuk pasında topla buluşan Cengiz Ünder'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Çorum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Arca Çorum FK, deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-0 yendi.
52. dakikada Cengiz Ünder'in pasında topla buluşan Kyziridis'in şutunda, kaleci Tobiasz meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
56. dakikada Sorescu'nun sağdan ortasına arka direkte bulunan Kozlowski'nin şutunda top yan direğe de çarparak oyun alanına döndü.
60. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Topla sağ kanada doğru ilerleyen Ramirez'in pasında savunmanın arkasına sarkan Gökhan Sazdağı, ceza alanına girdi. Bu futbolcunun sağ köşeden arka bölüme çevirdiği topu Kyziridis, boş kaleye gönderdi: 0-2.
67. dakikada Perez'in ceza yayı üzerinden kullandığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
78. dakikada topu sol çaprazdan taşıyarak ceza sahasına giren Kyziridis'in şutunda meşin yuvarlak, kaleci Tobiasz'da kaldı.
82. dakikada soldan ceza sahasına giren Camara'nın plase vuruşunda top, kaleci Felipe'de kaldı.
83. dakikada Çorum FK, skoru 3-0'a taşıdı. Karlsbakk'ın orta sahadan attığı pasla buluşan Kyziridis'in savunmanın arkasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Karlsbakk'ın şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti.
Karşılaşma, Arca Çorum FK'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.