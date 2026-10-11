Alanya’da kaleci şov

Süper Lig'de üst sıralara yükselmek isteyen Alanyaspor'la Erzurumspor'un mücadelesinde gol sesi çıkmadı: 0-0. Son derece çekişmeli geçen maçta takımlar, net gol pozisyonunlarından yararlanamadı. İki takımın kalecisi de 5'er kurtarış yaparak karşılaşmaya damga vurdu ve rakiplerine gol şansı tanımadı. Alanya'da Ruan, İbrahim, Makouta, Erzurum'da ise Baiye, Eren ve Rodriguez çerçeveyi bulamadı. Alanya yenilmezlik serisini 4 maça taşırken, evinde namağlup ünvanını da sürdürdü ve üst üste 2. beraberliğini aldı. Dadaşlar da yenilmezlik serisini 2 maça taşıdı.