CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Gençlerbirliği-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği'nin ev sahibi olacağı karşılaşma öncesi futbolseverler, "Gençlerbirliği-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" şeklinde araştırmalar yapıyorlar. İşte tüm detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 10:01 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 10:04
Gençlerbirliği-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği'nin evinde oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği-Amed SK maçı 10 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 13.30'da oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Amed SK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Thomas Reis: Kolay değildi!
DİĞER
Büyük acı! Özcan Deniz’in eşi Samar Dadgar’ın 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan okullardaki olaylar sonrası tekno oligark uyarısı! Hedeflerinde gençler var
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos...
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Thomas Reis: Kolay değildi! Thomas Reis: Kolay değildi! 15:35
Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi 15:30
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 14:07
Kartal'dan stoper operasyonu! Kartal'dan stoper operasyonu! 14:17
F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... F.Bahçe'de sürpriz gelişme! Diego Carlos... 14:33
TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! TFF'den Montella'ya teşekkür paylaşımı! 15:07
Daha Eski
Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı Torreira'ya çıkan kırmızı kartta karar doğru mu? Trio ekibi yorumladı 12:04
Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri açıklandı! 12:12
Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı Barcelona maçının öncelikli biletleri satışa çıktı 13:02
Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu Toprak Razgatlıoğlu sprint yarışında 19. oldu 13:05
Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda Beşiktaş ile Kocaelispor 43. randevuda 13:09
A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... A Milli Takım için flaş iddia! Arda Turan... 13:30