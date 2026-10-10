Gençlerbirliği-Amed SK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği'nin evinde oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

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GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI NE ZAMAN?

Gençlerbirliği-Amed SK maçı 10 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 13.30'da oynanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği-Amed SK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.