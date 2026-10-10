Gençlerbirliği-Amed SK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Gençlerbirliği taraftarı önünde galip gelmek için sahaya çıkıyor. Amed SK zorlu deplasmanda kazanarak liderliğini geri almak istiyor.
Gençlerbirliği-Amed SK maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
MAÇIN 11'LERİ
Gençlerbirliği: İrfan Can, Fıratcan, Goutas, Thalisson, Metehan, Abdürrahim, Diabate, Tongya, Rafael Luis, Tiago, Mendes.
Amed SK: Lafont, Umut, Bates, Dellova, Krasniqi, Furkan, Raveloson, Khalil, Saba, Ballet, Orban.
GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI NE ZAMAN?
Gençlerbirliği-Amed SK maçı 10 Ekim Cumartesi 13.30'da başladı.
GENÇLERBİRLİĞİ-AMED SK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gençlerbirliği-Amed SK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.