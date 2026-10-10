Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. İşte Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 20:59
4- TRABZONSPOR: 13 PUAN
5- BEŞİKTAŞ: 12 PUAN
6- KOCAELİSPOR: 12 PUAN
7- ALANYASPOR: 12 PUAN
8- KASIMPAŞA: 10 PUAN
9- RİZESPOR: 10 PUAN
10- GAZİANTEP: 8 PUAN
11- GENÇLERBİRLİĞİ: 8 PUAN
12- ERZURUMSPOR: 8 PUAN
13- ÇORUM: 7 PUAN
14- BAŞAKŞEHİR: 7 PUAN
15- KONYASPOR: 4 PUAN
16- SAMSUNSPOR: 4 PUAN
17- GÖZTEPE: 3 PUAN
18- EYÜPSPOR: 3 PUAN
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