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Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. İşte Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ardından Trendyol Süper Lig'de güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 20:59
Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

1- GALATASARAY: 16 PUAN

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Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

2- AMEDSPOR: 14 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

3- FENERBAHÇE: 13 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

4- TRABZONSPOR: 13 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

5- BEŞİKTAŞ: 12 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

6- KOCAELİSPOR: 12 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

7- ALANYASPOR: 12 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

8- KASIMPAŞA: 10 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

9- RİZESPOR: 10 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

10- GAZİANTEP: 8 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

11- GENÇLERBİRLİĞİ: 8 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

12- ERZURUMSPOR: 8 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

13- ÇORUM: 7 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

14- BAŞAKŞEHİR: 7 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

15- KONYASPOR: 4 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

16- SAMSUNSPOR: 4 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

17- GÖZTEPE: 3 PUAN

Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü! İşte güncel puan durumu

18- EYÜPSPOR: 3 PUAN

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