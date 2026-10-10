Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 7. haftasında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Alanyaspor'un evinde oynanacak olan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CORENDON ALANYASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

CORENDON ALANYASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı 10 Ekim Cumartesi (Bugün) TSİ 16.00'da oynanacak.

CORENDON ALANYASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanacak.