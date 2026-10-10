Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Akdeniz ekibi taraftarı önünde kazanmak istiyor. Ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan puanlar almak için sahaya çıkıyor.

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Victor, Lima, Hadergjonaj, Aliti, Baran, Fatih, Duarte, İbrahim, Makouta, Cedric, Hwang.

Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodrigues, Cardoso, Eren.

CORENDON ALANYASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı 10 Ekim Cumartesi 16.00'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.