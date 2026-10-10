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Anasayfa Süper Lig Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de milli aranın ardından heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2026 16:04 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2026 16:07
Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Corendon Alanyaspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya geliyor. Akdeniz ekibi taraftarı önünde kazanmak istiyor. Ligin yeni ekiplerinden Erzurumspor FK ise zorlu deplasmandan puanlar almak için sahaya çıkıyor.

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Alanyaspor: Victor, Lima, Hadergjonaj, Aliti, Baran, Fatih, Duarte, İbrahim, Makouta, Cedric, Hwang.

Erzurumspor: Ertuğrul, Orhan, Gerxhaliu, Mustafa, Mujakic, Giorbelidze, Baiye, Owusu, Rodrigues, Cardoso, Eren.

CORENDON ALANYASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN?

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı 10 Ekim Cumartesi 16.00'da başladı.

CORENDON ALANYASPOR-ERZURUMSPOR FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Erzurumspor FK maçı beIN SPORTS 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

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