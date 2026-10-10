Başkentte puanlar paylaşıldı! Gençlerbirliği ile Amed SK yenişemedi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Amed SK karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 68. dakikada Ballet ve 90. dakikada Thalisson kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 25. dakikada Dia Saba ve 68. dakikada Ballet'ten geldi.

Amed SK puanını 14 yaptı. Gençlerbirliği ise 8 puana yükseldi.

Başkent ekibi ligin 8. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Amed SK ise Konyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

7'nci dakikada Amed Sportif Faaliyetler sol kanattan kazandığı serbest vuruşta Dia Saba ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topa Furkan vurdu. Şutunda top çerçevenin yanından dışarı gitti.

9'uncu dakikada Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Abdurrahim'in sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı. Luis'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ direkten döndü.

23'üncü dakikada Amed Sportif Faaliyetler hızlı gelişen atağında Furkan, savunma arkasına hareketlenen Orban'a pasını verdi. Kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle yerde kalan Orban için hakem penaltı kararı verdi. İrfan Can ise pozisyonun ardından sarı kartla cezalandırıldı.

25'inci dakikada Topun başına geçen Dia Saba, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci İrfan Can'ın uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi: 0-1.

27'nci dakikada Gençlerbirliği'nin geliştirdiği atakta Diabate'nin ortasına Metehan Baltacı kafayla vurdu. Kaleci Lafont köşeye yönelen topu kornere çeldi.

53'üncü dakikada Gençlerbirliği'nin merkezden geliştirdiği atakta rakip takımda Umut'un ceza sahası dışında topa elle müdahalesi sonrası hakem serbest vuruş kararı verdi.

54'üncü dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Luis, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-1.

68'inci dakikada Amed Sportif Faaliyetler yeniden öne geçti. Raveloson'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Krasniqi'nin şutu direkten döndü. Dönen topu kontrol eden Raveloson, sol çaprazdaki Ballet'e pasını çıkardı. Ballet'in sağ ayağıyla uzak köşeye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-2.

90+2'nci dakikada sağ kanattan gelişen atakta Gouveia'nın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Thalisson, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-2.