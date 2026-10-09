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Top santrada heyecan dorukta

Leao’yu, Salah’ı, Asensio’yu Vlahovic’i özlediniz mi? Arkanıza yaslanın başlıyoruz 19 günlük aranın ardından Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla top yeniden santrada, gözler süper yıldızlarda.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2026 06:50
Top santrada heyecan dorukta
UEFA Uluslar Ligi sebebiyle lige verilen arada hepimiz kırmızı-beyaz olmuştuk. ATV'den yayınlanan 4 milli maçın ardından 19 günlük ara sona erdi, Süper Lig heyecanı geri geldi. Yarın da iki dev sahne alacak. Trabzonspor, Karadeniz derbisinde Samsun'a konuk olacak. 7. hafta bugün son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray'ın RAMS Park'ta ligin tek namağlup ekibi Kasımpaşa'yı ağırlayacağı maç ile açılıyor. Fenerbahçe de deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Pazar günü şampiyonluk adaylarından Beşiktaş ile Kocaeli 3 puan mücadelesi verecek.
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