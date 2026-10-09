TFF'de kritik gün

TFF, bugün kritik bir toplantıya imza atacak. "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında aralarında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de cezaevine gönderilmişti. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Berlin'deki UEFA programından bugün dönmesi bekleniyor. Toplantının saat 14.00'te başlayacağı öğrenildi.

MONTELLA DA GÖRÜŞÜLECEK

Genel Sekreter Abdullah Ayaz'la Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan'ın da geçtiğimiz günlerde istifa ettiği Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminin, öncelikli olarak "Hakemler Dosyası"nda tutuklanan ve istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine yeni Merkez Hakem Kurulu başkanının kim olacağına karar vermesi bekleniyor. Milli Takım'ın Uluslar A Ligi'nde aldığı başarısız sonuçların ardından Vincenzo Montella'nın geleceğinin de masaya yatırılacağı bildirildi.

MONTELLA'DAN DEMİRSPOR'A JEST

2. Lig ekibi Adana Demirspor, Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella'nın kulüpte görev yaptığı dönemden kalan 330 bin euro alacağından feragat ettiğini duyurdu. Mavi-şimşekler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu jeste teşekkür etti

TAYLOR'DAN HAKEM ATAMASI

Tutuklandıktan sonra istifa eden eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun yerine henüz biri atanmadı. MHK'den dün yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor'ın yapılacağı duyuruldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Taylor, dün Trendyol Süper Lig'de 7. haftada oynanacak maçları yönetecek hakemleri belirledi.

VAR'DAN UĞURLU İSTİFA ETTİ!

VAR Müdür Yardımcısı Yaşar Kemal Uğurlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Yaşar Kemal Uğurlu yaptığı açıklamada, "Son yaşanan süreçler beni psikolojik olarak çok yıprattı. Bu sebeple istifa kararı aldım" dedi. Uğurlu, MHK soruşturmasıyla ilgili de "Devletimize güveniyoruz. Ortada olan bir şey varsa zaten ortaya çıkacaktır, olmayan bir şey varsa da ortaya çıkacaktır" değerlendirmesinde bulundu.