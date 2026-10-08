Süper Lig hakemlerini Taylor atayacak

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmesi sonrası Süper Lig’de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu.
Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmesi sonrası Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu. TFF, Süper Lig hakem atamalarının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı. MHK'den yapılan açıklama şöyle: "Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci TFF MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."