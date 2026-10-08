CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Süper Lig Süper Lig hakemlerini Taylor atayacak

Süper Lig hakemlerini Taylor atayacak

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmesi sonrası Süper Lig’de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2026 06:50
Süper Lig hakemlerini Taylor atayacak
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından görevinden istifa etmesi sonrası Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakem atamalarını yapacak isim belli oldu. TFF, Süper Lig hakem atamalarının MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı. MHK'den yapılan açıklama şöyle: "Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci TFF MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır."
Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
F.Bahçe'de Asensio paniği! Yeni kriz yaşanabilir
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
DİĞER
Marco Asensio ile İsmail Kartal arasında kriz var mı? Murat Özbostan analiz etti: Egoları da yönetmelisiniz
Başkan Erdoğan'dan fon iddiaları üzerinden muhalefete tepki: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe, Rize maçına hazır! F.Bahçe, Rize maçına hazır! 16:03
Beşiktaş'ta Kocaeli mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Kocaeli mesaisi sürüyor! 16:01
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
Daha Eski
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24