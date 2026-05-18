Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Son düşen Antalya

ntalyaspor, Kocaelispor maçında 1-0 kazanmasına karşın diğer maçlardaki sonuçlardan umduğunu bulamadı, Süper Lig'e 12 yılın sonunda veda etti.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Trendyol Süper Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Kocaelispor'u ağırladı. Antalyaspor, Kocaelispor maçında 1-0 kazanmasına karşın diğer maçlardaki sonuçlardan umduğunu bulamadı, Süper Lig'e 12 yılın sonunda veda etti. İlk yarıda etkisiz bir futbol sergileyen kırmızıbeyazlılar gol yollarında etkili olamadı ve devre arasına golsüz beraberlikle gidildi.

DİĞER SONUÇLAR YIKTI

İkinci yarıda tüm hatlarıyla baskı kuran Antalyaspor, pozisyon üretmekte zorlandı. 79. Dakikada Antalyaspor'da beklenen gol Ballet ile geldi, kırmızı-beyazlılar 1-0 öne geçti. Diğer maçlarda Eyüpspor, Fenerbahçe ile 3-3 berabere kalıp, Gençlerbirliği Trabzonspor'u 3-0, Kasımpaşa da Galatasaray'ı 1-0 yenince Antalyaspor için kabus tablosu ortaya çıktı. 32 puanda kalan Antalya, 1 puanla küme düşen son takım oldu.

KIRMIZI-BEYAZLILAR ÇÖKTÜ

Ligden düşme acısını yaşayan Antalyaspor'da taraftarlar kahroldu. Karşılaşma esnasında diğer rakiplerinin maçlarını takip eden kırmızı- beyazlı tribünler heyecan dolu anlar yaşadı. Maçın son anlarında umutlanan Antalyaspor taraftarları, küme düşme sonrası üzüntü yaşadı.

12 YIL SONRA BÜYÜK KAHIR

Antalyaspor, Süper Lig'e 12 yıl sonra veda etti. Antalya temsilcisi en son 2013-14 sezonunda küme düşmüştü. 2015-16 sezonunda Süper Lig'e geri dönen kırmızı-beyazlılar yenidenligden düşme acısını yaşadı. Akdeniz ekibi, en son 2014-15 sezonunda 1. Lig'de mücadele etmişti.

EYÜP ŞOKU

Antalya, F.Bahçe- Eyüpspor maçını takip etti. Fenerbahçe, 2-0'dan 3-2'ye gelince coşku artsa da 3-3 sonrası umutlar tükendi.

