Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor | CANLI

Trendyol Süper Lig’de 28 puanla 14. sırada yer alan Hesap.com Antalyaspor, 34 puanla 10. sırada bulunan TÜMOSAN Konyaspor’u ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanından mağlubiyetle dönen ev sahibi takım, taraftarı önünde kazanarak düşme hattıyla arasına mesafe koymak istiyor. Konuk ekip ise geçtiğimiz hafta aldığı 3-0’lık Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük galibiyetinin moralini Antalya’da sürdürmek niyetinde. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 20:00
Trendyol Süper Lig'de 30. haftanın açılış mücadelesinde Hesap.com Antalyaspor, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlıyor. 29 maçta sadece 7 galibiyet alabilen Akdeniz ekibi, sahasında göstereceği performansla alt sıralardaki rakipleriyle puan farkını açmayı hedefliyor. Hesap.com Antalyaspor'da bu sezon hücum hattındaki üretkenlik sorunu teknik heyeti düşündürse de, taraftarın desteğiyle galibiyet serisi başlatmak istiyorlar.

Konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor ise ligin en dirençli takımlarından biri olarak dikkat çekiyor. 29 maçta topladığı 34 puanla 10. sırada yer alan yeşil-beyazlılar, özellikle savunma disipliniyle ön plana çıkıyor. Deplasmanda alacakları bir puanın bile değerli olduğu bu haftada Konyaspor, hızlı hücumlarla Antalyaspor kalesinde gol arayacak.

Corendon Airlines Park'taki mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hesap.com Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 17 Nisan Cuma günü saat 20.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

HESAP.COM ANTALYASPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Hesap.com Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Giannetti, Kenneth Paal, Safuri, Saric, Soner, Doğukan, Ballet, Van de Streek.

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz, Uğurcan, Nagalo, Adil, Arif, Melih, Björlo, Deniz Türüç, Diogo Gonçalves, Olaigbe, Kramer.

