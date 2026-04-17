Antalyaspor’da parola 3 puan

Antalyaspor, bugün Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Kritik karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak. Geride kalan 29 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlikle 28 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, 14. sırada yer alıyor. Konyaspor ise haftaya 34 puanla 10. sıradan girdi. Kadrosunda eksik oyuncunun bulunmadığı Akrepler, Konyaspor maçını kazanıp düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

8 MAÇTIR NAMAĞLUP

Antalyaspor'un Konyaspor'a evinde üstünlüğü dikkat çekiyor. Sahasında en son eylül 2016'da 3-1 lik sonuçla mağlup olan kırmızı-beyazlılar, Antalya'daki son 8 Süper Lig maçında, 6 beraberlik ve 2 beraberlik elde etti.