Seriye bağladı

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa deplasmana çıkan Göztepe, 3 puanı iki golle aldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Stoilov'un öğrencileri 2-0 kazandı.

İlk 45 dakikada pozisyon üretmekte zorlanan taraflar, kalecilerin başarılı müdahaleleriyle gol yollarında etkili olamadı ve mücadele devre arasında 0-0 sona erdi. İkinci yarıda sarı-kırmızılılar hızlı başlayan taraf oldu. Bu baskının meyvesini 52. dakikada aldılar.

GÖZTEPE'nin Brezilyalı santrforu Juan, 52. dakikada skoru 1-0'a getirdi.

Aradan sadece 3 dakika geçmişti ki, 55. dakikada sahneye yine Juan çıktı ve takımının ikinci, kendisinin de 2. golünü kaydetti.

Deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra evinde Gençlerbirliği'ni yenen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa galibiyetiyle serisini sürdürdü. Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Göztepe, 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan toplayarak maç fazlasıyla Samsunspor'un üstüne çıktı.