CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Seriye bağladı

Seriye bağladı

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa deplasmana çıkan Göztepe, 3 puanı iki golle aldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Stoilov'un öğrencileri 2-0 kazandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Seriye bağladı

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa deplasmana çıkan Göztepe, 3 puanı iki golle aldı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Stoilov'un öğrencileri 2-0 kazandı.

İlk 45 dakikada pozisyon üretmekte zorlanan taraflar, kalecilerin başarılı müdahaleleriyle gol yollarında etkili olamadı ve mücadele devre arasında 0-0 sona erdi. İkinci yarıda sarı-kırmızılılar hızlı başlayan taraf oldu. Bu baskının meyvesini 52. dakikada aldılar.

GÖZTEPE'nin Brezilyalı santrforu Juan, 52. dakikada skoru 1-0'a getirdi.

Aradan sadece 3 dakika geçmişti ki, 55. dakikada sahneye yine Juan çıktı ve takımının ikinci, kendisinin de 2. golünü kaydetti.

Deplasmanda Galatasaray'a mağlup olduktan sonra evinde Gençlerbirliği'ni yenen sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa galibiyetiyle serisini sürdürdü. Bu sezon ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Göztepe, 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 20 puan toplayarak maç fazlasıyla Samsunspor'un üstüne çıktı.

REKLAM - D&R
İşte Buruk'un Kocaeli maçı 11'i!
DİĞER
Oğlu Aziz'i kucağına almıştı! Neslihan Atagül’den annelik açıklaması
Ajan Hüseyin Gün’ün rehberinden FETÖ'den CIA'ye MOSSAD'dan İsrail'e casus ağı çıktı! Türkiye karşıtı plan deşifre edildi
Tedesco'dan flaş Duran kararı! İşte F.Bahçe'nin ilk 11'i
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 9 Kasım Pazar hangi maçlar var? 07:25
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:15
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Milan'a Parma çelmesi Milan'a Parma çelmesi 01:08
Chelsea 3 puanı 3 golle aldı Chelsea 3 puanı 3 golle aldı 01:02
Beşiktaş Antalya'da kazandı! Beşiktaş Antalya'da kazandı! 00:04
Daha Eski
G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! G.Saray'ın Kocaeli kafilesi belli oldu! 00:04
İstanbul'da kazanan Göztepe! İstanbul'da kazanan Göztepe! 00:04
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu 00:04
Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! Fatih Tekke: Beklentimizin çok çok altında! 00:04
Trabzon'da kazanan çıkmadı! Trabzon'da kazanan çıkmadı! 00:04
Özbek'ten flaş Messi açıklaması! Özbek'ten flaş Messi açıklaması! 00:04