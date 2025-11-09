CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı canlı izle! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı canlı izle! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Onur Can Korkmaz yönetiminde ilk galibiyetini almayı hedefleyen İstanbul temsilcisi, ligin son sırasından bir an önce çıkmayı hedefliyor. Konyaspor'un başında ilk maçına çıkmaya hazırlanan Çağdaş Atan ise zorlu deplasmandan 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 09:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı canlı izle! Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, alt sıraları yakından ilgilendiren kritik bir mücadeleye sahne olacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, taraftarı önünde Tümosan Konyaspor'u ağırlıyor. Ligde zor günler geçiren İstanbul ekibi, Onur Can Korkmaz yönetiminde sahaya çıkacağı bu karşılaşmada sezonun ikinci galibiyetini alarak çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Diğer tarafta ise yeni bir başlangıcın heyecanı var. Konyaspor, göreve getirilen Çağdaş Atan ile ilk maçına çıkacak. Yeşil-beyazlı ekip, İstanbul deplasmanında kazanarak hem hocasına galibiyetle "merhaba" demeyi hem de nefes almak için önemli bir adım atmayı hedefliyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı 9 Kasım Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den forvet operasyonu!
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi!
DİĞER
Elektronik kelepçeyle uzaklaştırma kararı almıştı! İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'in o paylaşımı çok konuşuldu: "Yıkmadı..."
Doğu Akdeniz'de at izi it izine karıştı! GKRY, İsrail, Mısır... Mavi Vatan karşıtı "intikam" tatbikatı | Türkiye Kıbrıs'ı yedirmeyecek
İşte milli takımda İrfan Can gerçeği!
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bahis skandalında yeni perde! Bahis skandalında yeni perde! 10:13
Futbolda milli mesai başlıyor! Futbolda milli mesai başlıyor! 09:57
G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! G.Saray'da flaş Zaniolo gelişmesi! 09:55
Samsunspor-Eyüpspor maçı detayları! Samsunspor-Eyüpspor maçı detayları! 09:49
Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı detayları! Fatih Karagümrük-Konyaspor maçı detayları! 09:40
F.Bahçe maçlarında İsrailli taraftarlar yok! F.Bahçe maçlarında İsrailli taraftarlar yok! 09:36
Daha Eski
Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! Üründül'den Beşiktaş’a uyarı! 09:34
Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! Fenerbahçe-Kayserispor maçı detayları! 09:13
F.Bahçe'den forvet operasyonu! F.Bahçe'den forvet operasyonu! 09:11
G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı! G.Saray'dan çok konuşulacak Osimhen kararı! 09:09
Usta kalemden Tekke yorumu! Usta kalemden Tekke yorumu! 08:40
Usta yazardan Yalçın'a flaş eleştiri! Usta yazardan Yalçın'a flaş eleştiri! 08:38