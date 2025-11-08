Gol düellosunda Gaziantep FK ile Çaykur Rizespor puanları paylaştı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadele 2-2 sona erdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 16:31
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Gaziantep FK 2. dakikada Mohamed Bayo ile öne geçti. İlk yarı sona ermeden konuk ekipte Ali Sowe 29. dakikada skoru dengeledi ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıya ev sahibinin Fransız yıldızı Kevin Rodrigues damga vurdu. Yıldız oyuncu 59. dakikada topu kendi ağlarına gönderdi. Mücadelenin 74. dakikasında ise harika bir gole imza attı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Gaziantep puanını 19 yaptı.

Rizespor ise 14 puana yükseldi.

