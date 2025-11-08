Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı yayın bilgisi: Saati ve kanalı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında, ebinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Son iki maçından galibiyet çıkaramayan ev sahibi ekip ligde orta sıralara tutunmaya çalışırken konuk ekip bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini arayacak. Türkiye Kıpası'nda sergilediği başarılı performansı lige de yansıtmak isteyen Gaziantep FK, taraftarının desteğiyle 3 puanı cebine koymak istiyor. Çaykur Rizespor ise bu sezon ligdeki 4. galibiyetinin peşinde. İşte Gaziantep Fk - Çaykur Rizespor maçı detayları...

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmada, onun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Gorgen; Perez, Kizildag, Guler, Sangare; Kabasakal, Camara; Kozlowski, Maxim, Rodrigues; Bayo

Çaykur Rizespor: Fofana; Şahin, Mocsi, Akaydın, Nielsen; Buljubasic, Papanikolaou, Laci; Bulut, Jurecka, Rak-Sakyi