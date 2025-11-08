Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı yayın bilgisi: Saati ve kanalı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. 18 paun ve -3 averajla bulunduğu 6. sıradan yukarı zıplamak isteyen Burak Yılmaz'ın öğrencileri, şampiyonluk yarışında 9 haftadır tek mağlubiyetini Fenerbahçe karşısında aldı. 4-0'lık yenilginin ardından Alanyaspor'la da deplasmanda golsüz berabere kalan ev sahibi ekip, yeni bir galibiyet serisi yazmak için ilk adımı taraftarının önünde atmak istiyor. Çaykur Rizespor ise 3 maçtır devam eden yenilmezlik serisiyle 11. sıraya oturdu. İlhan Palut'un öğrencileri, deplasmandaki 2. galibiyet için sahaya çıkacak. Peki Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 08:49
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Gaziantep FK, Süper Lig'in 12. haftasında, ebinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Son iki maçından galibiyet çıkaramayan ev sahibi ekip ligde orta sıralara tutunmaya çalışırken konuk ekip bu sezon ilk kez üst üste üçüncü galibiyetini arayacak. Türkiye Kıpası'nda sergilediği başarılı performansı lige de yansıtmak isteyen Gaziantep FK, taraftarının desteğiyle 3 puanı cebine koymak istiyor. Çaykur Rizespor ise bu sezon ligdeki 4. galibiyetinin peşinde. İşte Gaziantep Fk - Çaykur Rizespor maçı detayları...

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, 8 Kasım Cumartesi günü oynanacak. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki karşılaşma, saat 14.30'da başlayacak.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı, beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşmada, onun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Özcan Sultanoğlu üstlenecek.

Gaziantep FK - Çaykur Rizespor MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Gorgen; Perez, Kizildag, Guler, Sangare; Kabasakal, Camara; Kozlowski, Maxim, Rodrigues; Bayo

Çaykur Rizespor: Fofana; Şahin, Mocsi, Akaydın, Nielsen; Buljubasic, Papanikolaou, Laci; Bulut, Jurecka, Rak-Sakyi

