Gaziantep FK iki haftadır suskun

Gaziantep FK, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kalarak Burak Yılmaz yönetimindeki 3. beraberliğini aldı. Geçen hafta evinde Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan ve 7 maçlık yenilmezlik serisi sona eren kırmızı-siyahlılar, Alanyaspor maçından golsüz beraberlikle ayrıldı. Son iki maçında gol atamayan Gaziantep ekibi, 18 puanla 6. sırada bulunuyor. Burak Yılmaz'ın öğrencileri, bu hafta Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.