Çağdaş Atan bugün işbaşında

Konyaspor, Samsunspor yenilgisi sonrasında yollarını ayırdığı Recep Uçar'ın yerine Çağdaş Atan'la prensipte anlaştığını duyurdu. Anadolu Kartalı, 45 yaşındaki teknik adamın bugün takımın başında ilk idmanına çıkmasını planladıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve prosedürlerin tamamlanmasının ardından çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır" denildi.