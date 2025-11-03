CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Alanyaspor-Gaziantep FK CANLI | Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Son hafta maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesinde hata yapmak istemeyen Joao Pereira'nın öğrencileri, iç saha avantajını kullanarak 3 puanın sahibi olmayı amaçlıyor. Fenerbahçe maçında 4-0 kaybeden ve yaralarını sarmayı hedefleyen Burak Yılmaz yönetimindeki Gaziantep ekibi ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Futbolseverler merakla, "Alanyaspor-Gaziantep FK maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2025 Pazartesi 08:31
Alanyaspor-Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, önemli bir mücadeleye sahne olacak. Corendon Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Geçtiğimiz hafta mağlubiyet yaşayan her iki takım da bu kez sahadan eli boş ayrılmak istemiyor. Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet serüvenine yeniden başlamak peşinde. Diğer yanda Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK ise Fenerbahçe karşısında alınan ağır yenilginin izlerini silme peşinde. Peki, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı 3 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul; Lima, Aliti, Ümit; Ruan, Makouta, Janvier, Yusuf; İbrahim, Ogundu, Hwang

Gaziantep FK: Burak; Sangare, Arda, Semih, Nizet; Melih, Camara; Kozlowski, Maxim, Lungoyi; Bayo

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı nasıl, nereden izlenir

ALANYASPOR'DAN GAZİANTEP FK'YA ÜSTÜNLÜK

Tarihleri boyunca 22 defa karşı karşıya gelen Alanyaspor ile Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 23. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 15 karşılaşmayı turuncu-yeşilliler üstün tamamlarken, 4 mücadeleyi de kırmızı siyahlılar kazandı. İki takım arasında oynanan 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Alanyaspor-Gaziantep FK maçları

ALANYASPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hakemi Oğuzhan Aksu oldu. Aksu'nun yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Ogün Kamancı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hakemi

