İşte Galatasaray–Trabzonspor derbisi öncesi Süper Lig’de puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı dev bir mücadeleyle devam ediyor. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçilerinden Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Zirve yarışının seyrini yakından etkileyecek bu dev karşılaşma öncesinde puan durumu oldukça dikkat çekiyor.
İŞTE SÜPER LİG'DE DEV DERBİ ÖNCESİ GÜNCEL PUAN DURUMU:
1) Galatasaray – 28 puan
2) Trabzonspor – 23 puan
3) Fenerbahçe – 22 puan
4) Göztepe – 19 puan
5) Beşiktaş – 17 puan
6) Samsunspor – 17 puan
7) Gaziantep FK – 17 puan
8) TÜMOSAN Konyaspor – 14 puan
9) RAMS Başakşehir – 13 puan
10) Corendon Alanyaspor – 13 puan
11) Kocaelispor – 11 puan
12) Çaykur Rizespor – 10 puan
13) Kasımpaşa – 10 puan
14) Hesap.com Antalyaspor – 10 puan
15) Gençlerbirliği – 8 puan
16) İkas Eyüpspor – 8 puan
17) Kayserispor – 6 puan
18) Karagümrük – 4 puan