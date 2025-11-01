CANLI SKOR ANA SAYFA
İşte Galatasaray–Trabzonspor derbisi öncesi Süper Lig'de puan durumu!

İşte Galatasaray–Trabzonspor derbisi öncesi Süper Lig’de puan durumu!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, evinde Trabzonspor’u ağırlıyor. İşte dev derbi öncesinde Süper Lig'de ortaya çıkan güncel puan durumu...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 18:59
İşte Galatasaray–Trabzonspor derbisi öncesi Süper Lig’de puan durumu!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı dev bir mücadeleyle devam ediyor. Ligde lider konumda bulunan Galatasaray, en yakın takipçilerinden Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk edecek. Zirve yarışının seyrini yakından etkileyecek bu dev karşılaşma öncesinde puan durumu oldukça dikkat çekiyor.

İŞTE SÜPER LİG'DE DEV DERBİ ÖNCESİ GÜNCEL PUAN DURUMU:

1) Galatasaray – 28 puan

2) Trabzonspor – 23 puan

3) Fenerbahçe – 22 puan

4) Göztepe – 19 puan

5) Beşiktaş – 17 puan

6) Samsunspor – 17 puan

7) Gaziantep FK – 17 puan

8) TÜMOSAN Konyaspor – 14 puan

9) RAMS Başakşehir – 13 puan

10) Corendon Alanyaspor – 13 puan

11) Kocaelispor – 11 puan

12) Çaykur Rizespor – 10 puan

13) Kasımpaşa – 10 puan

14) Hesap.com Antalyaspor – 10 puan

15) Gençlerbirliği – 8 puan

16) İkas Eyüpspor – 8 puan

17) Kayserispor – 6 puan

18) Karagümrük – 4 puan

