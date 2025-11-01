Göztepe - Gençlerbirliği CANLI YAYIN İZLE | Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İzmir-Ankara derbisinde ev sahibi takım, puanını 19'a yükselterek şampiyonluk yarışında ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak ligdeki 5. galibiyeti için yarışacak. Konuk ekip ise bu sezon umduğu başlangıcı yapamadı. 6 mağlubiyet ve 2 galibiyetle 8 puana sahip olan Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in taktikleriyle küme sınırından kurtulmak için mücadele edecek. Peki Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet soncunda topladığı 16 puanla 7. basamakta bulunurken, Ankara temsilcisi ise 8 puanla 15. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis; Altikardes, Heliton, Bayir; Cherni, Dennis, Rhaldney, Kurtulan; Bekiroglu; Juan, Janderson

Gençlerbirliği: Erenturk; Pereira, Osmanoglu, Goutas, Hanousek; Dele-Bashiru, Zuzek; Gurpuz, Ulgun, Tongya; Niang

EVİNDE KAYBETMİYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı. Gürsel Aksel'de şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İzmir ekibi, Gençlerbirliği maçında da taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Göztepe'de sakatlıkları bulunan savunmacılar Godoi ve Furkan, yarın oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören Bokele de forma şansı bulamayacak. İzmir ekibinde bu üç isim dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Göztepe - Gençlerbirliği mücadelesini Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Süleyman Bahadır olacak.