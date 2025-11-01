CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Göztepe - Gençlerbirliği CANLI YAYIN İZLE | Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe - Gençlerbirliği CANLI YAYIN İZLE | Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İzmir temsilcisi bu sezon yalnızca Alanyaspor ve Galatasaray'a karşı mağlubiyet alırken 16 puanla bulunduğu 7. sıradan yukarı tırmanmak istiyor. Gençlerbirliği ise sezon boyu 2 galibiyete imza atarak 8 puanla 15. sırada yer alıyor. Düşme hattı sınırında bulunan Volkan Demirel'in öğrencileri, kümeden uzaklaşmak için 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 08:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe - Gençlerbirliği CANLI YAYIN İZLE | Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda?

Göztepe - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasında, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İzmir-Ankara derbisinde ev sahibi takım, puanını 19'a yükselterek şampiyonluk yarışında ilk 5'e girmeyi hedefliyor. Çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, taraftar desteğini de arkasına alarak ligdeki 5. galibiyeti için yarışacak. Konuk ekip ise bu sezon umduğu başlangıcı yapamadı. 6 mağlubiyet ve 2 galibiyetle 8 puana sahip olan Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in taktikleriyle küme sınırından kurtulmak için mücadele edecek. Peki Göztepe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Gençlerbirliği maçı 1 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet soncunda topladığı 16 puanla 7. basamakta bulunurken, Ankara temsilcisi ise 8 puanla 15. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek 2 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmak istiyor.

Göztepe-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

GÖZTEPE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Lis; Altikardes, Heliton, Bayir; Cherni, Dennis, Rhaldney, Kurtulan; Bekiroglu; Juan, Janderson

Gençlerbirliği: Erenturk; Pereira, Osmanoglu, Goutas, Hanousek; Dele-Bashiru, Zuzek; Gurpuz, Ulgun, Tongya; Niang

EVİNDE KAYBETMİYOR

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda henüz yenilgi almadı. Gürsel Aksel'de şu ana kadar 4 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İzmir ekibi, Gençlerbirliği maçında da taraftarının önünde mutlak galibiyet hedefliyor.

Göztepe-Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK

Göztepe'de sakatlıkları bulunan savunmacılar Godoi ve Furkan, yarın oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray mücadelesinde ikinci sarıdan kırmızı kart gören Bokele de forma şansı bulamayacak. İzmir ekibinde bu üç isim dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Göztepe - Gençlerbirliği mücadelesini Trabzon bölgesi hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Süleyman Bahadır olacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip!
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i
DİĞER
Kuruluş Orhan’ın Orhan Bey’i Mert Yazıcıoğlu’ndan Filistin mesajı: Savaş suçu işleniyor!
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor!
İstatistikler G.Saray'dan yana!
Tedesco'dan derbiye özel plan! Kerem…
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 1 Kasım Cumartesi | Hafta sonu derbi heyecanı! Bugünkü maçlar 1 Kasım Cumartesi | Hafta sonu derbi heyecanı! 07:46
A. Efes, Baskonia'yı geçemedi! A. Efes, Baskonia'yı geçemedi! 00:37
İbrahim Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu bahis oynadı İbrahim Hacıosmanoğlu: 3 bin 700 futbolcu bahis oynadı 00:00
Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak Icardi'den büyük sürpriz! Yeni adresi herkesi şaşırtacak 00:00
F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! F.Bahçe'nin yıldızına ülkesinden talip! 00:00
Başakşehir son nefeste! Başakşehir son nefeste! 00:00
Daha Eski
Sevilla’nın gözü Asensio’da! Sevilla’nın gözü Asensio’da! 00:00
Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! Hakan Inter’de formunun zirvesine çıktı! 00:00
Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i Fatih Tekke derbi planını belirledi! İşte Fırtına'nın 11'i 00:00
Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! Benfica’da seçim öncesi Mourinho gerilimi! 00:00
F.Bahçe'nin yıldızına talip var! Devre arasında ayrılabilir F.Bahçe'nin yıldızına talip var! Devre arasında ayrılabilir 00:00
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i 00:00