Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Trabzonspor derbisi canlı yayın bilgileri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında futbolseverler nefeslerini tutmuş durumda! Galatasaray ile Trabzonspor, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev bir mücadelede Cumartesi akşamı RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Ligin zirvesinde yer alan Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürmek isterken; Trabzonspor, rakibini deplasmanda mağlup ederek şampiyonluk yarışına yeniden dahil olmayı hedefliyor. Son üç sezonda Süper Lig şampiyonluğunu üst üste kazanan Galatasaray, iç sahadaki baskın performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Topladığı 28 puanla zirvede yer alan Galatasaray, en yakın rakibine 5 puan fark attı. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Trabzonspor derbisi nasıl ve nereden izlenir?

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında dev derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray ile Trabzonspor, zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadelede karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Trabzonspor maçı, 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SINGO DÖNÜYOR, ONUACHU HAZIR!

Galatasaray, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası bir süredir takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun dönüşüyle önemli bir güç kazanabilir. 24 yaşındaki Fildişili savunmacı, hafta başında yapılan idmanlarda takımla birlikte çalışmalara başladı ve teknik ekibin onayıyla Trabzonspor karşısında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Bu gelişme özellikle Davinson Sanchez'in sarı kart cezalısı olması nedeniyle Galatasaray adına kritik bir avantaj anlamına geliyor.

Orta sahada ise Lucas Torreira'nın durumu belirsizliğini koruyor. Uruguaylı oyuncu, ailevi nedenlerle izin almıştı ve derbide forma giyip giymeyeceği maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan İlkay Gündoğan, baldırındaki sakatlık nedeniyle üst üste üçüncü kez forma giyemeyecek.

Bu eksiklikler nedeniyle Okan Buruk'un orta sahada Mario Lemina ile birlikte Gabriel Sara'ya şans vermesi bekleniyor. Sara, Süper Lig'de şu ana kadar en fazla gol pozisyonu üreten üçüncü oyuncu (5) konumunda bulunuyor ve yaratıcı oyunuyla dikkat çekiyor.

Hücum hattında ise seçenekler bol. Victor Osimhen, Göztepe karşısında kaydettiği üçüncü lig golüyle formunu yükseltirken; yedek kulübesinden gelerek bu sezon altıncı golünü atan Mauro Icardi, Trabzonspor karşısında yine kilit rol üstlenebilir.