CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı, HD nasıl ve nereden izlenir?

Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı, HD nasıl ve nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında büyük bir derbi heyecanı yaşanıyor. Lider Galatasaray, en yakın takipçisi Trabzonspor’u RAMS Park’ta konuk edecek. Cumartesi akşamı saat 20.00’de başlayacak karşılaşma, ligde zirve yarışının kaderini belirleyecek kritik bir mücadele olarak öne çıkıyor. Maçın hakemi Cihan Aydın olacak ve mücadele tüm futbolseverler tarafından heyecanla takip edilecek. Taraftarlar “Galatasaray Trabzonspor canlı izleme linki nereden alınır?” sorusuna yanıt arıyor. Karşılaşma, Süper Lig’in resmi yayıncı kuruluşları üzerinden HD kalitesinde canlı olarak izlenebilecek. Özellikle derbilerde yaşanan yoğun heyecan ve rekabet, maçın izlenme oranlarını her zamanki gibi artırıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı nasıl ve nereden izlenir?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 12:59 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 13:01
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı, HD nasıl ve nereden izlenir?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında GalatasarayTrabzonspor derbisi futbolseverlerle buluşuyor. Maç, 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak. Galatasaray Trabzonspor canlı izleme linki, resmi yayıncılar aracılığıyla HD kalitede sunulacak. Taraftarlar, mobil veya bilgisayar üzerinden maç keyfini kesintisiz bir şekilde yaşayabilecek. Bu derbi, ligde zirve yarışını etkileyecek kritik bir mücadele olarak futbolseverlere heyecan dolu dakikalar yaşatacak. Teknik direktörlerin oyun planları ve oyuncuların form durumu, derbinin sonucunu belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Peki, Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz mi? Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı nasıl ve nereden izlenir? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray – Trabzonspor derbisi futbolseverlerle buluşuyor. Maç, 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta başlayacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maç, Süper Lig'in resmi yayıncıları tarafından HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak. Özellikle Galatasaray'ın ev sahibi avantajı ve Trabzonspor'un deplasmandaki etkili performansı, derbiyi haftanın en çok beklenen karşılaşması hâline getiriyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI CANLI NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

Galatasaray - Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Toplamda 125 ülkede canlı yayınla izleyiciyle buluşacak zorlu mücadele, Digitürk'ün 5 kıtada sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle futbolseverlere ulaşacak. Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi. İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.

Galatasaray – Trabzonspor canlı

CİHAN AYDIN YÖNETECEK

Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi de Adnan Deniz Kayatepe olacak. Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın, kariyerinde 2. kez Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki müsabakada düdük çalacak.

Galatasaray – Trabzonspor canlı

GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇINI HD İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
Merih geleceği hakkında kararını verdi!
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Kripto vurgunundan tutukluydu! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu | Bakan Tunç'tan açıklama
F.Bahçe'den gurbetçi yıldıza kanca!
Buruk'tan sürpriz karar! İşte G.Saray'ın 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! Villarreal - Rayo Vallecano maçı detayları! 12:05
İşte derbinin VAR hakemi! İşte derbinin VAR hakemi! 11:58
Liverpool - Aston Villa maçı canlı yayın bilgisi! Liverpool - Aston Villa maçı canlı yayın bilgisi! 11:42
Olympiakos taraftarı Hapoel maçında Filistin bayrağı açtı! Olympiakos taraftarı Hapoel maçında Filistin bayrağı açtı! 11:32
Al Nassr - Al Fayha maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig Al Nassr - Al Fayha maçı CANLI izle | Suudi Arabistan Pro Lig 11:25
Tottenham - Chelsea maç bilgileri! Tottenham - Chelsea maç bilgileri! 11:23
Daha Eski
Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! Buruk'tan öğrencilerine motivasyon konuşması! 10:21
RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI CANLI IZLE! RB LEIPZIG - STUTTGART MAÇI CANLI IZLE! 10:25
Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... Beşiktaş'ın yıldız adayıydı! Yeni mesleği... 10:31
Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Fulham - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:32
Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... Ersin hakkında flaş gerçek! F.Bahçe'ye karşı... 10:37
Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! Adem'li 76ers bu sezon ilk kez mağlup! 10:41