CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri🔴Galatasaray-Trabzonspor maçı CANLI izle!

Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri🔴Galatasaray-Trabzonspor maçı CANLI izle!

Süper Lig’in 11. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor! Galatasaray ile Trabzonspor, bu akşam İstanbul’da karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayacak olan mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak. Ligde lider durumda bulunan Galatasaray, namağlup unvanını sürdürmek isterken; Trabzonspor, güçlü rakibine deplasmanda ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. İşte, Galatasaray Trabzonspor maçı CANLI yayın bilgileri!

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2025 Cumartesi 18:04
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri🔴Galatasaray-Trabzonspor maçı CANLI izle!

Trendyol Süper Lig'de haftanın maçı geldi çattı! Galatasaray ve Trabzonspor, bugün Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden birine sahne olacak. Derbi 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray, sahasında oynadığı son 10 maçta yenilgi yüzü görmezken; Trabzonspor, Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılara karşı uzun süredir galibiyet alamıyor. Taraftarlar, "Galatasaray Trabzonspor maçı canlı nereden izlenir, şifresiz yayın var mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Derbiye dair canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, istatistikler ve anlık gelişmeler haberimizde yer alıyor. İşte, Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri!

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Trabzonspor, bugün Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden birine sahne olacak. Derbi 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Galatasaray – Trabzonspor Derbisi CANLI

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI NASIL İZLENİR?

Galatasaray-Trabzonspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz. Galatasaray – Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri, derbi yayını linki, hakem kadrosu ve istatistiksel analizler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

GALATASARAY TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Maç, Süper Lig'in resmi yayıncıları tarafından HD kalitesinde canlı olarak yayınlanacak. Özellikle Galatasaray'ın ev sahibi avantajı ve Trabzonspor'un deplasmandaki etkili performansı, derbiyi haftanın en çok beklenen karşılaşması hâline getiriyor.

ASpor CANLI YAYIN

İşte dev maç öncesi Süper Lig’de puan durumu!
G.Saray-Trabzonspor maçı için flaş tahmin!
DİĞER
Kerem Kupacı'dan Hayat Bilgisi ve sektör itirafları: Oyunculuk sanatının gerilediğini düşünüyorum!
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Mertens'in oğlundan maç yolunda üçlü!
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniye evinde Sivas'ı yendi! Ümraniye evinde Sivas'ı yendi! 18:07
Trabzonspor taraftarı RAMS Park'a geldi Trabzonspor taraftarı RAMS Park'a geldi 17:50
Nefes kesen maçta kazanan T. Telekom! Nefes kesen maçta kazanan T. Telekom! 17:43
Juventus'ta Kenan Yıldız şoku! Juventus'ta Kenan Yıldız şoku! 17:30
87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu şampiyonu belli oldu! 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu şampiyonu belli oldu! 17:06
G.Saray'ın 11'i açıklandı! G.Saray'ın 11'i açıklandı! 16:56
Daha Eski
Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir? Galatasaray Trabzonspor maçı şifresiz nasıl izlenir? 15:15
Runjaic'ten Zaniolo'ya övgü dolu sözler! Runjaic'ten Zaniolo'ya övgü dolu sözler! 15:24
Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri! Galatasaray Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri! 15:27
Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı! Keçiörengücü 3 puanı 3 golle aldı! 15:30
Beşiktaş deplasmanda galip! Beşiktaş deplasmanda galip! 15:33
G.Saray yenilmezliğini sürdürdü! G.Saray yenilmezliğini sürdürdü! 15:36