Galatasaray-Trabzonspor derbisi | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında, sezonun dönüm noktası niteliğindeki karşılaşmada Trabzonspor'u konuk ediyor. Rekor galibiyet serisiyle zirveyi domine eden Aslan, en yakın rakibine karşı RAMS Park'ın 52 bin kişilik tribün gücüyle sahaya çıktı. Rakibinin 5 puan gerisinden gelen Fırtına ise Fatih Tekke'nin dinamik kadrosu ve gol makinesi Onuachu'nun formuyla puan farkını 2'ye düşürmek istiyor. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

GALATASARAY-TRABZONSPOR DERBİSİ İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Lemina, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Muçi, Onuachu

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Trabzonspor derbisi, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'da başladı. RAMS Park'taki kritik mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

İKİ DEV 141. KEZ RAKİP OLUYOR

Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 140 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 65 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Bu mücadelelerde Aslan 192, Karadeniz ekibi ise 156 kez rakip fileleri havalandırdı.

G.SARAY'DA DİKKAT ÇEKEN EKSİKLER

Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor. Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek. Durumu maç saatinde belli olan Wilfried Singo ise ilk 11'de başlamadı. Galatasaray'ın Uruguaylı oyuncusu Lucas Torreira ise sarı kart sınırında bulunuyor. Tecrübeli orta saha, sarı kart görmesi halinde 12. haftadaki Kocaelispor maçında forma giyemeyecek.

RAMS PARK'TA 31 MAÇLIK SERİ

Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 31 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı. İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 31 resmi maça çıktı. Galatasaray, bu süreçte 22'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 31 resmi müsabakada 23 galibiyet, 8 beraberlik yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 18 müsabakada yenilmedi. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.

EN ÇOK ATIP EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, geride kalan haftalarda Süper Lig'in en çok gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 10 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi 6, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Victor Osimhen üçer, Yunus Akgün 2, Gabriel Sara, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve İlkay Gündoğan ise birer kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray'ın bir golünü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Ligin başından kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, geçen hafta konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etmesiyle İzmir ekibinin elinden "en az gol yiyen takım" ünvanını aldı.

UĞURCAN ÇAKIR ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkıyor. Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti. Milli file bekçisi, Karadeniz ekibiyle 4 maça çıktıktan sonra 2 Eylül'de 27,5 milyon avro garanti bedelle Galatasaray'ın yolunu tuttu. Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 3 sezonda Trabzonspor'u konuk ettiği maçlarda puan kaybetmedi. Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde RAMS Park'ta Trabzonspor'a karşı oynadığı maçları 4-3, 2-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. Galatasaray, Süper Lig'de Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlara karşı puan kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Fatih Tekke'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a ligde 6 kez rakip oldu. Galatasaray, söz konusu 6 maçın hepsini kazanırken, 15 kez fileleri havalandırdı ve sadece 1 gol yedi.

SONRAKİ DURAK AJAX

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasından sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Hollanda temsilcisi Ajax'a konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, 5 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te Johan Cruijff Arena'da Ajax ile karşılaşacak. Zorlu bir fikstürden geçen Galatasaray, Trabzonspor maçını kayıpsız geçerek Hollanda'ya moralli bir şekilde gitmeyi amaçlıyor.