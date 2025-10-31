Başakşehir - Kocaelispor CANLI İZLE | Başakşehir - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Kocaelispor'u konuk ediyor. 10 haftada 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 10 puan toplayan turuncu-lacivertliler, 11. sırada yer alıyor. Fatih Terim Stadyumu'nda seyirci desteğiyle 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Nuri Şahin'in öğrencileri, maç fazlasıyla 9. sıraya yükselmenin peşinde. Konuk ekip ise 11 puan ve -4 averajla 10. sırada yer alıyor. Selçuk İnan yönetimindeki yeşil-siyahlılar, galibiyet serisini 4'e çıkarmayı hedefliyor. Peki Başakşehir - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Kocaelispor maçı 31 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - KOCAELİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Sengezer; Sahiner, Opoku, Ba, Operi; Ozdemir; Brnic, Crespo, Kemen, Sari; Shomurodov

Kocaelispor: Jovanovic; Oguz, Balogh, Smolcic, Djiksteel; Linetty, Keita; Agyei, Boende, Bingol; Dursun

EN AZ GOL YİYEN 5. TAKIM

Bu sezon skor üretme konusunda zorlanan Başakşehir, Süper Lig'de geride kalan 10 maçta rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Eyüpspor'un 6, Kayserispor'un ise 8 gol kaydettiği ligde, turuncu-lacivertliler en az gol atan 3. takım olarak yer alıyor. İstanbul takımı, geçtiğimiz sezonun ilk 10 maçlık bölümünde 17 gol atmıştı. Gol yollarında yaşadığı sıkıntılara rağmen savunmada daha iyi performans sergileyen Başakşehir, ligin en az gol yiyen takımları arasında bulunuyor. Şu ana kadar kalesinde 9 gole engel olamayan turuncu-lacivertliler, Galatasaray (5), Fenerbahçe ve Göztepe (6), Trabzonspor (7) sonrası en az gol yiyen 5. takım olarak dikkat çekiyor.

SHOMURODOV ZİRVEYE YAKIN

Süper Lig'de gol krallığı yarışında Başakşehir'in Özbek forveti Eldor Shomurodov, kendisi gibi 6 golü bulunan Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri ve Galatasaraylı Mauro Icardi ile birlikte 2. sırada yer alıyor. Zirvede ise 7 golle Trabzonsporlu futbolcu Paul Onuachu bulunuyor.

Başakşehir'un Süper Lig'de bu sezon attığı goller 3 futbolcudan geldi. Eldor Shomurodov, 6 golle takımının en skoreri olurken, Ivan Brnic ve Nuno Da Costa da 2'şer kez gol sevinci yaşadı. Turuncu-lacivertlilerde Miguel Crespo, 3 asistle en fazla gol pası veren isim olurken; Yusuf Sarı, Deniz Türüç, Eldor Shomurodov, Onur Ergün, Olivier Kemen ve Amine Harit ise 1'er asist yaptı.

CRESPO VE BA SINIRDA

Başakşehir'de, Kocaelispor maçı öncesinde Miguel Crespo ve Ousseynou Ba, sarı kart sınırında bulunan futbolcular arasında yer alıyor. Bu iki futbolcu, Körfez ekibi karşısında sarı kart görmeleri halinde, 12. haftada deplasmanda oynayacakları Gençlerbirliği müsabakasında cezalı duruma düşecek.

HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ 4'E ÇIKARMAK

Ligde 10 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kocaelispor ise, 11 puanla 10. sırada yer alıyor. Süper Lig'de çıktığı son 3 mücadeleyi kazanan yeşil-siyahlı ekip, RAMS Başakşehir'i de yenerek galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Körfez temsilcisinde sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Bruno Petkovic ve Massadio Haidara Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Darko Churlinov'un durumu ise maç saatinde belli olacak.