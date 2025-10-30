TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan açıklama: Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır

CANLI SKOR ANA SAYFA
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili futbolun her kademesinde mücadelelerine devam edeceklerini ancak bu mücadeleyi menfaatler doğrultusunda hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere karşı da sessiz kalmayacaklarını söyledi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2025 Perşembe 14:34
Hacıosmanoğlu yaptığı yazılı açıklama ile şu ifadeleri kullandı:

'HAKEMLİK, ONUR MESLEĞİDİR. BU ONURU KİRLETEN KİM OLURSA OLSUN, KİM ARKASINDA OLURSA OLSUN, O KİŞİ TÜRK FUTBOLUNDA BİR DAHA YER ALMAYACAKTIR'

"Türk futbolunun itibarı, sahadaki emeğin kutsallığı ve adaletin sarsılmazlığı üzerine kuruludur. Bu değerlere ihanet eden her eylem, sadece bir kural ihlali değil, bir güven problemidir. Son günlerde yapılan incelemelerde bazı hakemlerin, futbolun ruhuyla asla bağdaşmayacak şekilde, bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulgular tarafımıza ulaşmıştır. Bu durum, sadece bir ihlal değildir; vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suiistimaldir. Ben, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak şunu net bir dille ifade ediyorum: Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir! Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır.

Federasyonumuzun Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu, konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır. Bahis oynaması nedeniyle disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları -hangi kademede olursa olsun- ilgili talimatların öngördüğü şekilde yaptırıma tabii tutulacaktır. Spor paydaşlarının içinde yer aldığı yasal ve yasa dışı bahis ile mücadelemiz tereddüte mahal vermeksizin devam edecek. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara Türkiye Futbol Federasyonu olarak her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez, kirletmesine de izin vermeyeceğiz! Bu, bir hesaplaşmadır: Adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir. Biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız. Futbol paydaşlarımızdan gelen açıklamaları da dikkatle takip etmekteyiz. Hakemlik camiasında yaşanan sorunları kendilerine ya da camialarına avantaj devşirme fırsatı olarak değerlendirmelerini üzülerek görüyoruz. Bilinsin ki; temiz bir futbol dünyası oluşturmak için verdiğimiz mücadelemizi, menfaatleri üzerinden hesaplaşmaya dönüştürmek isteyenlere karşı sessiz kalmayacağız. Toplumumuza temiz bir futbol düzeni kazandırmak isterken, bu mücadeleyi zedelemeye kimsenin haddi ve hakkı yoktur. Ayrıca şunu özellikle belirtmek isteriz ki, bu düzen içerisinde onuruyla hizmet eden, emeğiyle adaletin temsilcisi olan hakem kardeşlerimizle mevcut liglerimizi yönetmeye devam edeceğiz.

Tüm futbol ailemizden hem bu hakem kardeşlerimize destek olmalarını hem de temiz futbol mücadelemize ortak olmalarını bekliyoruz. Görevini layığıyla yapan hakem kardeşlerimizin sonuna kadar arkasındayız.

Türk futbolunu şaibeden, kirli ilişkilerden ve menfaat ağlarından temizlemeden hiçbirimiz huzur bulmayacağız. Bu açıklamayı bir uyarı değil, bir dönüm noktası olarak kabul edin.

Türk futbolunu hepimizin özlediği ve hak ettiği seviyeye taşımak amacıyla, tüm futbol camiamızın birliğini, dayanışmasını ve kararlı desteklerini bekliyor; birlikte daha güçlü, daha adil ve daha temiz bir futbol geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz."

